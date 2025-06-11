Tam metin: Ümit Özdağ'ın savunması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçlamasıyla yargılandığı davada ilk duruşma bu sabah başladı.

Ümit Özdağ. Fotoğraf: AA

19 Ocak’ta Antalya il başkanları toplantısındaki sözleri nedeniyle Özdağ, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten Ankara’da gözaltına alınmış, 21 Ocak’ta ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla İstanbul’da tutuklanmıştı.

Zafer Partisi lideri toplantıda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı şöyle eleştirmişti:

“Hiçbir Haçlı seferi Türk milletini deist, ateist, Hristiyan yapamamıştır. Erdoğan döneminde Türk milletinin geniş kesimleri Allah’la aldatanlardan dolayı dinlerinden soğumaya başladılar ve Erdoğan döneminde deist, ateist oranı yüzde 16’yı aştı.

Türk milletinin inancına, kültürüne ve tarihine saldıran, tarihi fesli bir deliden öğrenen Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir.”

İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianamede Özdağ’ın basın ve yayın yoluyla ‘zincirleme şekilde halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan bir yıl 10 ay 15 günden yedi yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İlk duruşma bu sabah İstanbul 18’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

Özdağ’ın savunmasının tam metni şöyle…

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