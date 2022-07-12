Özdağ anketi beğenmedi, CHP’nin havalandırma katına kızdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, beğenmediği anket sonuçları için “CHP’nin 5’inci katında hazırlandı” dedi. Ancak CHP’nin genel merkezinin beşinci katı havalandırma ve atık su sistemlerine ayrılmış durumda.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “BPT Araştırma” adlı Twitter hesabından yapılan paylaşılan ve Avrasya Araştırma’nın anketini alıntılayıp sonuçlara tepki gösterdi.

Söz konusu ankette Zafer Partisi yüzde 1,3 oy oranına sahip görünüyor.

Özdağ tweetinde “CHP Genel Merkezi’nin 5. katında araştırma yapınca sonucun böyle çıkması normal. Ancak Zafer Partisi CHP’nin 5. katında bile DEVA’dan fazla oy alır. Bunları sizin araştırmacı değil, manipülatör olduğunuzu kayıt altına almak için buraya koyalım” dedi.

Zafer Partisi liderine cevapsa CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan geldi. Özkoç, Özdağ’a partisinin beşinci katına ilişkin bir hatırlatmada bulunarak “Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var” dedi.

Hocam, yalnız CHP Genel Merkez 5. katta sadece havalandırma ve atık su değerlendirme sistemleri var😄 https://t.co/fLJyvvZjXQ — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 12, 2022

Özdağ bu defa “Alt zeminde olması gereken havalandırma ve atık su sistemlerini 5. kata koyan bir mimar ile çalışan bir parti Türkiye’yi yönetmez Engin Bey. Bizim için sıkıntı değil, 6. kattan alırız oyları. Orası da kedi yuvası demeyin sakın” derken, Özkoç, 2004 yılından beri bu sistemin kullanıldığını belirtti: “Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler. 2004’te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam… Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın…”

Bina akıllı bina olduğu için enerji tasarrufu sağlanması açısından alt ve üste eşit mesafedeki 5. kata yapıldı bu sistemler.



2004'te ekolojik bina yapmak vizyon ister hocam😉 Teknolojiden ve yeniliklerden uzak kalmayın… https://t.co/Wg6CqyFoDQ — Engin Özkoç (@enginozkoc) July 12, 2022

CHP Genel Merkezi’nin beşinci katı 2004 yılından bu yana tesisat katı olarak kullanılıyor. Böylece yüzde 30 enerji tasarrufu, yüzde 60 tasarruf ise su tasarrufu sağlanıyor.