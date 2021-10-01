Özcan Yeniçeri: Vatandaşlar, HDP’yle ilgili açık ve net tavır istiyor

Vatandaşlar yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik, kötü yönetim ve tek kişilik hegemonyadan bıkmış durumdadır. Milletin kahır ekseriyeti AK Parti iktidarından kurtulmak istiyor ama HDP gibi bir yapıyla siyasi iradesinin yan yana gelmesini de istemiyor. Bu yüzden Cumhur İttifakından kopan oylar büyük oranda muhalefete değil kararsızlar partisine gidiyor. Vatandaşlar HDP ile ilgili olarak muhalefetten kafa karışıklığı yaratan söylemler değil açık ve net tavır istiyor!
SON HABERLER
Covid-19’un ilacı bulundu mu?
Merck ilaç firması, Covid-19 tedavisi için geliştirdiği ‘molnupiravir’ adlı ilacın laboratuvar deneylerinde varyantlara karşı etkinlik gösterdiğini belirtti.
Britanya’da benzin krizi: Ronaldo bile Bentley’sinin deposunu ‘fulleyemedi’
Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’nun şoförü, ünlü yıldızın 220 bin sterlinlik (2,6 milyon lira) Bentley’sine benzin almak için yedi saat boyunca kuyrukta beklerken görüldü.
İBB’nin taksi teklifine dokuzuncu kez ret
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dokuzucu kez reddedildi.
Sarkozy’ye bir yıl daha hapis cezası
Eski Fransa cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (66), 2012’deki seçim kampanyasıyla ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılandığı davada suçlu bulundu. Sarkozy bir yıl hapis cezasına çarptırıldı.
BioNTech’in kurucusu Türeci: Covid-19 birkaç yıl daha aramızda olacak
Almanya’da Covid-19’a karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, corona virüsün birkaç yıl daha süreceğini söyledi.