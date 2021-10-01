Özcan Yeniçeri: Vatandaşlar, HDP’yle ilgili açık ve net tavır istiyor

Vatandaşlar yolsuzluk, rüşvet, adaletsizlik, kötü yönetim ve tek kişilik hegemonyadan bıkmış durumdadır. Milletin kahır ekseriyeti AK Parti iktidarından kurtulmak istiyor ama HDP gibi bir yapıyla siyasi iradesinin yan yana gelmesini de istemiyor. Bu yüzden Cumhur İttifakından kopan oylar büyük oranda muhalefete değil kararsızlar partisine gidiyor. Vatandaşlar HDP ile ilgili olarak muhalefetten kafa karışıklığı yaratan söylemler değil açık ve net tavır istiyor!

Özcan Yeniçeri’nin yazısı