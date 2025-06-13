Ozan Güven'e 'kasten yaralama' suçundan hapis cezası

Oyuncu Ozan Güven ve eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’un, ‘basit yaralama’ ve diğer suçlardan ‘sanık-müşteki’ olarak karşılıklı yargılandığı davada karar çıktı.

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DHA‘nın haberine göre Güven’in ‘cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘hakaret’ suçlarından beraatine, ‘kasten yaralama’ suçundansa bir yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

Deniz Bulutsuz’unsa ‘basit yaralama’ suçundan beraatine hükmedildi.

Ne olmuştu?

Bulutsuz, Güven’in 13 Haziran’da İstanbul’un Beşiktaş ilçesi sınırlarındaki Levent’te bulunan evinde kendisini darp ettiğini belirterek İstanbul başsavcılığına başvurmuştu. Güven ise suçlamayı reddetmiş, Bulutsuz’un kendisine saldırdığını söylemişti.

Bulutsuz’un şikayeti üzerine Güven hakkında, Güven’in şikayeti üzerine de Bulutsuz hakkında İstanbul başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Güven aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, Güven’in, ‘hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama’ suçlarından 13 yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Bulutsuz aleyhine yürütülen soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede ise Bulutsuz’un, ‘basit yaralama’ suçundan dört aydan bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İddianamelerin sunulduğu İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi, her iki iddianameyi birleştirerek iki tarafın da müşteki-sanık olarak karşılıkla yargılanmasına karar vermişti.