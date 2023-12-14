Ozan Gündoğdu: Starbucks mücahitlerinin bilmediği boykot

Starbucks ile İsrail’in doğrudan bir ilişkisi bile yok. Dolaylı ilişkiler elbette var ama İsrail’le suç ortaklığı kabilinden bir adım atmamış Starbucks. Peki neden Starbucks’ı boykot ediyoruz? İşte bu soruya henüz ‘Starbucks Mücahitleri’nden kayda değer bir cevap duyabilmiş değiliz.

Buna karşın, Filistinliler (evet, Filistinliler) sadece son 2 aydır değil, 18 yıldır (evet, 18 yıldır) aktif bir boykot örgütlüyorlar. 2005 yılında Filistin diasporasını oluşturan 170 sivil toplum örgütü, sendika, dernek, vakıf bir araya gelerek BDS Hareketi’ni kurdu. BDS’in açılımı Boykott, Divestment ve Sanctions… Türkçe ifadesiyle, boykot, tasfiye ve yaptırımlar…

BDS Hareketi diyor ki, “Maksimum etki için stratejik olarak nispeten daha az sayıda şirket ve ürüne odaklanmalıyız”. Bu haliyle, Filistin diasporası, kendi boykotlarına “Hedefli boykot” adını veriyor ve adı üzerinde, hedefe yani İsrail’in doğrudan suç ortaklarına odaklanıyorlar. Dolayısıyla hedeflerinde Yahudi sermayeli tüm şirketler yok, israil’in savaş suçlarında işbirliği yapan tüm şirketler var. Bu haliyle boykot edilen şirketin Yahudi sermayeli olup olmaması da önemli değil. Böylece amaçları, İsrail’in savaş suçlarında ortaklık kuran şirketleri tüketimden gelen güçleriyle yıldırmak. Peki başarıyorlar mı? Evet!

Peki BDS Hareketi’nin aktif boykot listesinde hangi şirket yok? Evet, Starbucks mücahitlerinin haberi olmasa da Filistin diasporasının kurduğu BDS Hareketi’nin aktif boykot listesinde Starbucks yok. Peki neler var?

Hewlett Packard Inc. Daha bilinen adıyla HP var mesela… Bilgisayar firması… HP, İsrail ordusunun bilgisayar donanımlarını sağlıyor, Filistin halkının gözetim altında tutulmasına neden olan yazılımları üretiyor.

Boykot edilen bir diğer şirket ABD Merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi RE/MAX. Neden boykot listesinde? Çünkü Filistin’in işgal edilen toprakları üzerine inşa edilen yasadışı İsrail mülklerini pazarlıyor.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı