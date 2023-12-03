Medyada Fatih Terim Fonu olarak isimlendirilen hayali fon dolandırıcılığının detayları ortaya çıkınca, aç gözlülük meselesi de tartışılmaya başlandı. Ayda dolar bazında yüzde 40 getiri olur muydu? Piyasadaki getiri oranlarının çok üzerinde getiri vadedilen böyle bir yatırıma inanmak saflık değilse neydi? Ortalama zekada bir insan böyle bir getiriye inanır mıydı? Futbolcular olsa olsa aç gözlülüklerinin kurbanı olmuştu. Halbuki bu anlatı, gerçeği eğip büküyor, hakikati ıskalamamıza neden oluyor zira futbolcuların “inandığı” getiri oranlarını yakalamak hatta daha fazlasını elde etmek Türkiye piyasasında mümkün. Peki nasıl? Cevap Seçil Erzan’ınkiyle aynı; yatırım fonlarıyla…

“O halde biz de kazanalım bu fonlardan, biz de paramızı 3’e 5’e katlayalım” diyorsanız biraz sabretmelisiniz. Çünkü böyle getiriler var ama size yok. Durumu daha iyi kavramak için “nedir bu yatırım fonu” sorusuna cevap verelim.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı