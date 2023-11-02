Ozan Gündoğdu: Gazze’deki bombanın çeliği Türkiye’den

Erdoğan yönetimi, konu İsrail olduğunda mangalda kül bırakmıyor. O kadar ki, Gazze’nin kaderinin kendi iktidarına bağlı olduğunu, Erdoğan düşerse Gazze’nin Kudüs’ün düşeceğini halk kesimlerine anlatıyor. Fakat diğer yandan İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret her geçen yıl artıyor. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de İsrail ile Türkiye’nin toplam ticaret hacmi 1,41 milyar $ düzeyindeydi. 2023’ün henüz ilk 9 aylık verileri elimizde ve buna göre İsrail-Türkiye arasındaki ticaret hacmi 5,6 milyar $. Bu paranın 4,3 milyar $’ı Türkiye’den İsrail’e olan ihracat, 1,3 milyar $’ı ise Türkiye’nin İsrail’den gerçekleştirdiği ithalat. Yani İsrail’le Türkiye arasında ticari ilişkilerde Türkiye fazla veren ülke konumunda. İsrail’e ihracat rekoru da, 7 milyar 32 milyon $’la geçen yıl, 2022’de kırılıyor. Dahası, 2022 itibariyle Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı 10’uncu ülke konumunda İsrail. Bu haliyle, İsrail’e dönük ihracat, Çin’e, BAE’ne, Mısır’a hatta komşu Bulgaristan’a yapılandan fazla.

Erdoğan yönetimi konu İsrail olunca mangalda kül bırakmıyor ama Gazze’ye düşen bombanın çeliği Türkiye’den gidiyor. Evet, Türkiye’nin İsrail’e dönük ihracatında başı “Çelik” çekiyor. 2002-2022 yılları arasını değerlendirdiğimizde, İsrail’in en büyük çelik tedarikçisinin Türkiye olduğunu görüyoruz. Türkiye’nin 2022’deki 21 milyar $ değerindeki toplam çelik ihracatında da İsrail yüzde 10’luk bir paya sahip. İsrail’e dönük ihracatta en hızlı artış da yine çelik sektöründe yaşanıyor. Türkiye Çelik İhracatçıları Birliği’nin verilerine göre Türkiye’den giden çelik İsrail için kritik önemde. Zira Türkiye çeliği, İsrail çelik ithalatının yüzde 65’ini oluşturuyor.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı