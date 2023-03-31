Ozan Gündoğdu: Erdoğan’ın mucizelere ihtiyacı var

2017 referandumunda da, 2018 Başkanlık seçiminde de Tüketici Güveni 90’ın üzerindeydi. Gelelim 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’ne… AKP için büyük bir yıkıma dönüşen o seçimde tüketici güveni 81,3’tü. AKP o seçimde İstanbul ve Ankara’yı kaybetti. İstanbul YSK’nin hukuksuz kararıyla Haziran’da tekrar oylandı. Fark iyice açıldı fakat bu hezimeti “hukuksuzluğa tepki” diye okuyanlar doğru ama eksik yorumlamış olurlar. Çünkü Haziran 2018’de tüketici güveni 79,8’di.

O halde şunu söyleyebiliriz. AKP, tüketici güveninin 90’ın altında olduğu hiçbir seçimi bu zamana kadar kazanamadı. Peki, bugün endeks değeri kaç? Mart ayı ölçümüne göre 80,1. Çok ama çok açık ki, nisan ve mayıs aylarında bu verinin 80’in de altına ineceğini göreceğiz.

Elbette her şey ekonomiye bakmaz. Fakat, Tüketici Güven Endeksi veri kabul edilirse, 20 yıllık seri ve seçimler arasındaki korelasyon da dikkate alınırsa, Erdoğan’ın yüzde 50’den fazla oy alabilmesi için mucizelere ihtiyacı var.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı