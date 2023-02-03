Ozan Gündoğdu: Erdoğan kazansa da kaybetse de mayınlar patlayacak

Siyasal iktidar, seçimden sonra patlamaya ayarlı mayınları ekonominin temellerine yerleştirmiş durumda. Erdoğan kazansa da kaybetse de mayınlar patlayacak.

Önceki gün 2022 yılı dış ticaret açığının 110 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını öğrendik. Dün ise ocak ayı verileri yayımlandı. Aylık bazda tarihimizin en büyük dış ticaret açığı gerçekleşti; 14,3 milyar dolar.

Bir ekonominin kaldıracağının çok üzerinde dış açıkla yuvarlanıyoruz. Zaten döviz kıtlığı olan bir ülkede dışarıya rekor tutarlarda döviz akıtıyorsunuz. O halde, 2 basit soruyu cevaplayalım. Neden bu kadar açık veriyoruz ve nasıl döviz sabit kalıyor? Bu sorulara cevap verirken aynı zamanda seçimden sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı da anlayabiliriz.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı