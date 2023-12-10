Ozan Gündoğdu: Adaletin bir motokurye cinayetiyle sınavı

Motokurye Göçer, hiçbir suçu olmamasına rağmen hayatını kaybetti. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Mohammed Hassan ise asli kusurlu olmasına rağmen salıverildi.

Peki savcılık, bilirkişi raporunun ardından ne yapıyor? Trajikomik biçimde yakalama kararı çıkarıyor. Evet, Hassan yurdu terk ettikten sonra…

Hassan’ın yurtdışına çıktığı anlaşıldıktan ve Göçer öldükten sonra çıkan yakalama kararı, Erdoğan fanatizmiyle yanıp tutuşan kitlelere “Elimizden geleni yapıyoruz” mazereti sunsa da gören gözler için skandalın boyutu son derece açık.

Ozan Gündoğdu’nun yazısı