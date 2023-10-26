Oyuncu Orçun İynemli’ye eşe şiddet ve uyuşturucu bulundurma iddiasıyla gözaltı

Eşini dövdüğü ve evinde uyuşturucu madde bulundurduğu iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Orçun İynemli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Orçun İynemili.

AA’nın haberine göre, Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi’ndeki evlerinde oyuncu Orçun İynemli ve eşi Eda İynemli arasında tartışma çıktı.

Büyüyerek kavgaya dönüşen olayın ardından emniyete başvuran çiftin, karşılıklı şiddet gördükleri iddiasıyla birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi.

Daha sonra evlerine dönen çiftin arasında tekrar tartışma çıktığı, Eda İynemli’nin eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Eda İynemli’nin, gelen polislere eşinin evde uyuşturucu madde yetiştirdiğini söylediği, Orçun İynemli’ninse sadece içici olduğunu ifade ederek, bir miktar uyuşturucu maddeyi polise teslim ettiği ileri sürüldü.

Gözaltına alınan Orçun İynemli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.