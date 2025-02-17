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Yaramazlara biraz batar!

Oyuncu Kate Winslet, ilk kez yönetmen koltuğunda

Oyuncu Kate Winslet, Netflix’te yayınlanacak ‘Goodbye June’ filmi için ilk kez yönetmenlik yapacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Deadline’ın aktardığına göre senaryosunu Joe Anders’ın yazdığı filmde Kate Winslet, Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall ve Helen Mirren rol alacak.


Film, Britanya’da parçalanmış bir ailenin zor koşullarda yeniden bir araya gelişini anlatıyor.

Netflix çekimlerin yakında başlayacağını duyurdu.

Oscar ödüllü oyuncu Winslet, daha önce ‘Titanic’, ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’ ve ‘Revolutionary Road‘ filmlerinde yer aldı.

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