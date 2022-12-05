Kate Winslet’in ‘bıngıldayan bedeniyle’ bir sorunu yok: Benim endişem gençlerle ilgili

Britanyalı oyuncu Kate Winslet ve oyuncu kızı Mia Threapleton, ‘I am Ruth’ adlı dizide bir anne kızı canlandırıyor. Dizi, sosyal medya baskısı altındaki genç bir kadın ve ona yardım etmek isteyen annesinin hikayesini anlatıyor.

Kate Winslet ve Mia Threapleton, dizide de anne kız

Winslet’ın, 22 yaşındaki oyuncu kızıyla birlikte bir dizide rol alması yeni bir haber değil ama oyuncunun 8 Aralık’ta, Britanya’da Chanel 4’da yayımlanacak diziyle ilgilil söyledikleri önemli.

2019’dan beri yayımlanan “I am …” (Ben…) adlı antoloji serisi, üçüncü sezonunda da, bireysel hikayeler üzerinden ‘ruh sağlığı, ilişkiler, kadının özgürleşmesi’ konularına değinmeye devam ediyor.

Antoloji dizisi; belirli bir ana temaya dayalı, genellikle her bölümü farklı bir hikâyeye ve karakterlere sahip olan dizilere deniyor.

Kate Winslet’ın canlandırdığı ‘Ruth‘ ve Mia Threapleton’ın hayat verdiği ‘Freya‘, emprovize diyologların da yer aldığı dizinin konusu sosyal medyanın tükettiği gençler.

Kate Winslet, dizi vesilesiyle kadınları kuşatan güzellik standartlarının, özellikle gençlere nasıl zarar verdiğinden bahsetti.

Mia ve Kate, dizinin çekimlerinde Fotoğraf: Goffphotos.com

47 yaşındaki oyuncu, Sunday Times’a verdiği röportajda, mesleğe ilk başladığı yıllarda yaşadıklarını anlattı. Oyunculuk hayalleri kurarken kendisine ‘şişman kız rolleriyle yetinmesi gerektiğinin söylendiğini’ anlatan Winslet, “Menajerimi arayıp ‘kaç kilo olduğumu’ soruyorlardı” dedi.

Kate Winslet’a göre özellikle kilo takıntısı konusunda zaman içinde bir ilerleme kaydedildiğini düşünüyor, “orta yaşlı bir kadın olarak bedenimin ‘bıngıldamasını’ ve yüzümün hareket edebilmesini önemli buluyorum” diyor.

Bugün haber olan ertesi gün masa örtüsüydü

Tek tip güzellik anlayışıyla ilgili mesafe alınmış olsa da sosyal medya konusunda endişeleri var Winslet’in. “Bizim gençliğimizde, bugün haber olan ertesi gün üstüne yemek koyduğumuz gazete kağıdıydı. Saçma sapan şeyler yapsanız da unutulur giderdi. Şimdiyse her şey sosyal medyada kayıt altında. Hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabiliyor.”

Winslet, sosyal medyanın, hem her şeyi kayıt altına alması hem de gerçeği çarpıtma potansiyeli nedeniyle gençler üzerinde baskı yarattığını düşünüyor ve dizideki diyaloglardan bazılarını kızıyla gerçek hayatta yaşadıklarını söylüyor.