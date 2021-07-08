Kate Winslet: Regl döneminde fondötenimin tonunu değiştiriyorum

Covid-19 salgınında sevenlerinin ve basının makyajsız görmeye alıştığı Britanyalı oyuncu Kate Winslet, regl döneminde kullandığı fondötende değişiklik yaptığını söyledi.

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45 yaşındaki ünlü oyuncu, regl döneminde cildini etkilendiğini belirterek şöyle devam etti: “Regl döneminin ortalarında başlangıcına göre cildim biraz daha farklı oluyor. Başında daha pürüzsüz sonrasında daha pürüzlü olabiliyor. İnsanın bünyesindeki her şey biraz daha ateşli olabiliyor, cilt kızarabiliyor. Ben de başta kullandığım tonu değiştiriyorum. Regl döneminin ortasında birkaç farklı tonda fondöteni karıştırıp sürüyorum.”

22 yaşındayken rol aldığı, 1997 yapımı ‘Titanic’ filmiyle sinemaseverlerin belleğine kazınan ünlü oyuncu, kadınların ciltlerinin regl döneminde her zamankinden hassas olduğunun altını çizerek makyajın buna uygun yapılması gerektiğini söyledi.

Geçen yıldan beri cildinin yaşlanmaya başladığını fark ettiğini anlatan Oscarlı oyuncu, “Benim yaşımda sürekli değişiyor cilt. Ellerim ve boynumda belirgin fark var ciddi anlamda kozmetik ürününe ihtiyacım var ama sürekli aynaya bakıp kendimi incelediğimi düşünmeyin. Diş fırçalarken ve nemlendirici sürerken bakıyorum daha çok” dedi.

En sevdiği makyaj malzemesinin parlak rujlar olduğunu söyleyen Winslet geçen ay L’Oréal Paris’in reklam yüzü olmuştu.