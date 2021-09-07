Oyuncu İncilay Şahin hayatını kaybetti

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin 60 yaşında hayatını kaybetti. Şahin’in ölüm haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesabından duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağolsun.”

29 Ocak 1961’de Kayseri’de dünyaya gelen Şahin, MSM Aktör Stüdyo’da eğitim aldı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi ile oyunculuğa adım atan Şahin, Adını Feriha Koydum, Yaz’ın Öyküsü, Galip Derviş, Umutsuz Ev Kadınları, Hanımeli Sokağı ve Yasak Elma’nın aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.