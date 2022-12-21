Oyuncu Gülden Dudarık: Hastaneden sonraki süreç bizi endişelendiriyor

Ankara’da konser verdikleri eğlence merkezinde bir kişinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren abla Gülden Dudarık, kardeşinin tedavisinin iyiye gittiğini aktardı.

Alternatif rock müzik grubu Piiz’in davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara’da konser verdikleri eğlence mekanında B.K.K.’nin yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Dudarık’ın tedavisi devam ediyor.

AA’nın aktardığına göre Dudarık’ın ablası oyuncu Gülden Dudarık, kardeşiyle konuştuğunu belirterek sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi: “Son durumuyla ilgili doktorlar MR sonuçları çıktıktan sonra bir şeyler söyleyebilecek ama şimdilik gayet iyi. Bir süre daha kontrol altında tutulacak.”

Dudarık’ın uzun zamandır MS hastası olduğunu söyleyen Dudarık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kardeşime MS teşhisi konması da yine bir travma sonrası ortaya çıktı. Travma ve stres bu durumu aşırı derecede tetikliyor, atak geçirmesine sebep oluyor. Atak da vurduğu uzvu kaybetmesine sebep oluyor. Bu kadar ciddi nörolojik bir hastalık. Süreç, hastaneden çıktıktan sonra nasıl devam edecek o da bizi endişelendiriyor. Muhtemelen psikiyatrik yardım alacağız, çünkü hem fiziksel hem de psikolojik olarak ağır travma yaşadı. Umarım sonrası için kalıcı bir durum, bir hasar söz konusu olmaz. Şu an en büyük endişemiz bu. Kardeşimin sağlığının daha iyiye gitmesinden dolayı çok mutluyum.”