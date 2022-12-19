Müzisyen Mehmet Dudarık hayati tehlikeyi atlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’la ilgili adaylık sözlerine “Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını verdi.