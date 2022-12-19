Müzisyen Mehmet Dudarık hayati tehlikeyi atlattı

Alternatif rock müzik grubu Piiz’in davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara’da konser verdikleri eğlence mekanında B.K.K.’nin yumruklu saldırısı sonucu ağır yaralanmıştı. Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Dudarık’ın hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.
Çankaya’da 14 Aralık’ta bir eğlence mekanında ‘kız arkadaşının ayağına bastığı’ gerekçesiyle B.B.K.’nin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Dudarık, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nden Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavisi süren Dudarık’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Dudarık’ı darbeden zanlı, polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.