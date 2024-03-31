Oy verme işlemleri başladı

Yerel seçimler için 32 ilde seçmenler, saat 07:00’den itibaren sandık başına gitti. diğer illerde de oy verme saat 08:00’de başladı.

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Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı.

Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00’da tamamlanacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. 34 siyasi partinin adayının yarışacağı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Pusulalar tek zarfa

Bir seçmen, hangi seçim çevresinin seçmeni ise ancak o seçim çevresinde yapılan seçimler için oy kullanabilecek.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’daki seçmenler büyükşehir belediye başkanı, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verecek.

Büyükşehir olmayan illerde ise il genel meclisi üyeliği, belediye başkanı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek. Köylerde ise il genel meclisi üyeliği ile muhtarlık ve ihtiyar meclisi için oy atılacak.