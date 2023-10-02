Oxford’daki gizemli patlamanın nedeni yıldırım düşmesiymiş

Britanya’nın Oxford şehrinde meydana gelen gizemli patlamanın yıldırım düşmesinden kaynaklandığı bildirildi.
Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı gökyüzünü aydınlatan bir alev topu görüntüsü paylaştı.
BBC’nin haberine göre görgü tanıkları, Oxford’un kuzeyindeki Cassington’daki Severn Trent Green Enerji Santrali’nde meydana gelen patlamanın ardından gökyüzünde devasa bir ateş topunun oluştuğunu söyledi.
Gıda atıklarını biyogaza dönüştüren Severn Trent Green şirketinden yapılan açıklamada, yıldırım düşmesinin, tesiste bulunan biyogaz tanklarından birini patlattığı belirtildi.
Can kaybı veya yaralananların olmadığı kaydedildi.