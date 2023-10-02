Oxford’daki gizemli patlamanın nedeni yıldırım düşmesiymiş

CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Amasra maden faciasındaki ihmalin belgelesini paylaştı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) içindeki yazışmalara göre ocak havalandırmasıyla ilgili aspiratörün değiştirilmesi gerektiği belirtilmiş ama dört yıldır çözüm için adım atılmamış.