‘Otoyol katili’nin kim olduğu o öldükten dokuz yıl sonra tespit edildi

ABD’de, 1980’lerde üç kadını öldüren kişinin kimliği modern teknolojinin yardımıyla tespit edildi; o, öldükten dokuz yıl sonra.

Fotoğraf: Indiana

21 Şubat 1987’de motellerde çalışan üç kadın tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü. 1990’da saldırıya uğrayan dördüncü isim kaçmayı başardı.

Yeni nişanlanan Vicky Heath 41 yaşındaydı, Kentucky eyaletindeki ‘Super 8’ adlı motelde gece vardiyasında görevliydi. Margaret Gill, Indiana eyaletinde, Merillville’dek ‘Days Inn’ adlı motelin çalışanıydı. Üçüncü kurban Jean Gilbert 24 yaşındaydı. İki çocuk annesi Gilbert aynı eyalette, Remington’daki ‘Days Inn’de gece çalışıyordu.

2 Haziran 1990’da, Indiana eyaletinin Columbus kentindeki ‘Days Inn’in bir kadın çalışanı da saldırıya uğradı. Sırtından bıçaklanan kadın kaçmayı başardı.

Genetik soybilim sayesinde

O dönemde toplanan tüm delillere rağmen cinayetler aydınlatılamadı. Kamuoyunda dört kadından üçünün çalıştığı işyerinin adıyla ‘Days Inn katili’ veya motellerin üzerinde bulunduğu eyaletler arası otoyolun adıyla ‘I-65 katili’ diye bilinen ismin 2013’te ölen Harry Edward Greenwell olduğu açıklandı.

Dün basın toplantısı düzenleyen Indiana eyaletinin polis teşkilatının sözcüsü Glen Fifield, “Olay yerlerindeki giysi, saç gibi şeylerden fazla sayıda DNA örneği alınmıştı. Yıllar sonra dosyayı yeniden açtık ve genetik soybiliminin yardımıyla katilin 1944 doğumlu Greenwell olduğunu belirledik” dedi.

Greenweld’in cinayetler öncesinde çok suç kaydı olduğunu belirten Fifield, teknoloji ve bilimde gelinen noktadan ve çalışma arkadaşlarının titiz çalışmasından da övgüyle bahsetti.