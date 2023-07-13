Otomobil satışları bu ay rekor kırabilir

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, otomobil satışlarının temmuzda rekor kırabileceğini dile getirdi.

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Seçim sonrası kurdaki rekor artışlar otomobil fiyatlarında zam fırtınasına neden oluyor. Merkez Bankası’nın son faiz kararının yetersiz bulunması nedeniyle kurların artışı da sürüyor. Zamlar da haliyle devam ediyor. Buna rağmen birikimini enflasyondan korumak isteyenler, düşük faiz getirisi ortamında otomobili yatırım aracına dönüştürdü.

Özpeynirci de, bu şartlar altında otomobil satışlarında rekor kırılabileceğini dile getirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özpeynirci şunları dedi:

*Normal şartlarda yaz aylarında otomotiv pazarı biraz gevşer, satışlar düşerdi. Ama normal hiçbir şey kalmadı. Bu ay satışların haziran ayıyla aynı seviyede (111 bin 363) olacağı hatta bir tık bile üstüne çıkabileceği söyleniyor. 10 yıllık temmuz ortalamasının 62 bin 438 adet olduğunu, Temmuz 2022’deyse 52.206 adetlik satış yapıldığını hatırlatayım. Eğer bu ay satışlar 111 bin adedin üzerine çıkıp haziranı geçerse 2023 yılının aylık rekoru olur.

Rekora ilişkin üç neden

Özpeynirci, tatil dönemine rağmen satışların artmasına ilişkin üç neden paylaştı:

*Herkes, her şey gibi otomobil fiyatlarının da daha yükseleceğini düşünüyor.

*Mevduat faizleri yükselmeden satışlar yavaşlamıyor.

*Otomobil yatırım aracı olmaya devam ettiği için talep düşmüyor, hep artıyor.