Otomobil satışında ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ sınırlaması yargıya taşınıyor

Araç satıcıları, ikinci el satışlarına getirilen ‘altı ay ve 6 bin kilometre’ kısıtlamasının Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

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Türkiye, dünyada otomobil vergisinin en yüksek olduğu ülke konumunda. Yüksek ÖTV oranları nedeniyle birçok modelde fiyatın yarıdan fazlasını vergi oluşturuyor. Bazı modellerdeyse bu oran aracın çıplak fiyatının üç katına ulaşıyor. Otomobilin Türkiye’de ulaşılabilir olmasını zorlaştıran bir diğer neden de döviz kurundaki yükseliş.

Özellikle dolar kurun tarihin en yüksek seviyelere çıkması sonrasıysa ilgi büyük oranda ikinci ele kaydı.

Böylesine bir ortam, fırsatçılara da kapı aralıyor. Bu durumu fırsat bilip al-sat yapanlar dolayısıyla fiyatlar arttı.

Bu durumun önüne geçmek için yönetmelikte son aşamaya geldiklerinin bilgisini paylaşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, geçtiğimiz hafta “İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, ‘rent a car’lar altı ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak” demişti.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu, ikinci el satışlarına getirilen altı ay ve 6 bin kilometre kısıtlamasının Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıyor.

Dünya’nın haberine göre MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, 70 bin motorlu araç satıcısının görmezden gelinerek, sektörün görüşleri alınmadan yapılan, mevcut sorunların çözümüne etki etmeyecek bu düzenleme ile ilgili Danıştay’a başvuracakları belirtti. Erkoç, Türkiye’de satılan araçların sadece beşte birinin yetkili bayiler tarafından yapıldığını belirterek, yeni düzenlemenin kayıt dışı çalışanları nasıl engelleyeceğinin belli olmadığını bildirdi.