Otobüse maskesiz bindi; tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu

Konya’da otobüse binerken maske takmadığı için uyarılması üzerine tartıştığı yolcuyu tabancayla vurarak yaralayan kişi gözaltına alındı.

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AA’nın haberine göre Adem S. (38), Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kültürpark-Kaşınhanı seferine çıkacak yolcu otobüsüne maske takmadan bindi. Otobüs şoförü maske takması konusunda uyardı.

Adem S., bunun üzerine otobüs şoförü ve yolculardan Recep Ceylan ile tartıştı. Tartışmanın ardından otobüsten inen Adem S., evinden aldığı ruhsatsız tabancasıyla bir ticari taksiye binerek, otobüsün güzergahındaki duraklardan birine gitti ve beklemeye başladı.

Durağa vardığında otobüse binen Adem S., tartıştığı yolcu Ceylan’ı bacağından vurup kaçtı.

Yaralanan Ceylan, 12 Acil Servis ekiplerince Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi Ahırlı ilçesi Akkise mahallesinde yakaladı.

Ceylan’ın vurulma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.