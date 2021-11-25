Otobüsçüler Federasyonu başkanı: Bulgaristan’daki otobüs faciasına bagajdaki yakıt bidonları neden oldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, İstanbul’dan Kuzey Makedonya’ya giderken kaza yaptıktan sonra alev alan ve 46 yolcunun ölümüne neden olan otobüsle ilgili konuştu: “Türkiye’de akaryakıt ucuz olduğu için bagaja ek yakıt alınıyor, kaza anında bunlar patlıyor. Bu hızlı yanmanın nedeninin de o olduğunu öğrendik.”

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Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu en az 46 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Yol kenarındaki bir bariyere çarparak alev alan otobüste hayatını kaybedenlerin 12’si ise çocuktu.

DHA’ya konuşan Yıldırım şunları söyledi: