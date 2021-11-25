Otobüsçüler Federasyonu başkanı: Bulgaristan’daki otobüs faciasına bagajdaki yakıt bidonları neden oldu

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, İstanbul’dan Kuzey Makedonya’ya giderken kaza yaptıktan sonra alev alan ve 46 yolcunun ölümüne neden olan otobüsle ilgili konuştu: “Türkiye’de akaryakıt ucuz olduğu için bagaja ek yakıt alınıyor, kaza anında bunlar patlıyor. Bu hızlı yanmanın nedeninin de o olduğunu öğrendik.”
Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın batısında bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu en az 46 kişi yanarak hayatını kaybetmişti. Yol kenarındaki bir bariyere çarparak alev alan otobüste hayatını kaybedenlerin 12’si ise çocuktu.
DHA’ya konuşan Yıldırım şunları söyledi:
- Kuzey Makedonya’da yakıt fiyatları yaklaşık 1.22 euro, Türkiye’de ise aynı yakıt çeşidinin litresi yaklaşık 0,72 euro.
- Kazanın oluş şekli ve bu kadar kısa sürede yanıp tutuşması bizi düşündürdü. Neden olmuş olabilir diye araştırdığımızda o ülkede yaşayan arkadaşlarımızla da konuştuk, Türkiye’de akaryakıt ucuz olduğu için deposunu doldurduktan sonra, bagajına usulsüz bir şekilde fazladan yakıt koymuşlar.
- Bu hızlı yanmanın nedeninin de o olduğunu öğrendik. Yanmanın, patlamanın olmasının nedeninin de aracın bagajında taşınan yakıtların olduğu anlaşılıyor.
- Makedonya’daki meslektaşlarımız tarafından teyit edildi. Türkiye’ye gelen tur şirketleri Türkiye’den fazla yakıt alıp ülkelerine dönüyor. Buradan aldıkları ucuz yakıtları ülkelerinde kullanarak bir kar etmeye çalışıyorlar.”
- Bu otobüslerde fazla yakıt olup olmadığı gümrükte kontrol edilmeli.