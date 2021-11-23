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Yaramazlara biraz batar!

Bulgaristan’da facia: İstanbul kalkışlı yolcu otobüsünde 46 kişi yanarak öldü

Bulgaristan’da başkent Sofya’nın batısında, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün alev yanması sonucu en az 46 kişi yanarak öldü.

AA’nın NOVA TV’ye dayandırdığı haberine göre Sofya’nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde yolcu otobüsü yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.


‘Struma’ otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12’si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan yedi kişi de Sofya’daki bir hastaneye kaldırıldı.

Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

Otobüsün dün İstanbul’dan hareket ettiği, saat 21:00 sularında Bulgaristan’a girdiği belirtildi.

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