Yeni karar: Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Tayvan lideri Tsai Ing-wen’in resmi olmayan ABD ziyaretiyle ilgili, bunun sadece bir ‘transit ziyareti’ olduğunu ve Çin’in aşırı tepki vermesini gerektirecek bir durum bulunmadığını söyledi.