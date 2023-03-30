Yeni karar: Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy depremden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağını açıkladı.
ÖSYM daha önce 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS, YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ aday belirleme sınavlarının yapılmayacağını 8 Mart’ta açıklanmıştı.
ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, yeni incelemeler doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.