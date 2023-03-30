Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni karar: Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy depremden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

ÖSYM daha önce 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS, YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ aday belirleme sınavlarının yapılmayacağını 8 Mart’ta açıklanmıştı.


ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, yeni incelemeler doğrultusunda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da da yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Güncellenecek

Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya’da YKS yapılmayacak

SON HABERLER

Bolsonaro, Lula’ya muhalefet için Brezilya’ya dönüyor

Brezilya’nın aşırı sağcı politikacısı ve geçen yılki seçim yenilgisini asla kabullenmeyen eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, solcu devlet başkanı Luiz Inacio’nun karşısında muhalefete liderlik yapmak için seçim sonrasında ayrıldığı ülkesine geri dönüyor.