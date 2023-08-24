Ambulansla çarpışan otomobildeki üç kişi öldü

Osmaniye’de vakaya giden ambulansla çarpışan otomobildeki üç kişi yaşamını yitirdi, üç sağlık görevlisi yaralandı.
AA’nın haberine göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, Osmaniye-Kadirli Karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında vakaya giden İl Sağlık Müdürlüğüne ait 80 GY 117 plakalı ambulansla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsüyle araçta bulunan bir kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, bir kişiyse ağır yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan ambulanstaki üç sağlık görevlisiyse Osmaniye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.