Osman Ulagay: Yabancının Erdoğan kaygısı sürüyor

Mehmet Şimşek’in “akılcı politikalara geri dönme” vaadiyle ekonomi yöneminde görev almasından bu yana yaşanan gelişmeler, Türkiye ekonomisinin 2018’den itibaren içine sürüklendiği derin çıkmazdan çıkma umudunu artırdı.

Mehmet Şimşek’in izlediği yol ve Erdoğan döneminde asli görevini yapamaz hale gelen TCMB’nin başına ciddiye alınabilecek bir kişinin getirilmesi, saçmalama döneminde Türkiye’den uzak duran uluslararası finans çevrelerinin de dikkatini çekti. Ekonomi yönetiminin iyice saçmaladığı dönemde Türkiye’den uzak durmayı tercih eden yabancı sermayenin Türkiye ile ilgilenme eğilimi de arttı bu ortamda, Türkiye’nin zirveye çıkmış olan risk primi düşmeye başladı.

Londra’da yayınlanan ve iki milyona yaklaşan bir okur kitlesine hitap eden Economist dergisinin son sayısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yıllarca süren etrafa hesapsızca para saçma ve harcama dönemini kapatarak TCMB’nin faizleri hızla artırmasına izin vermesinin olumlu bir adım olduğu belirtiliyor ama Türkiye’de 12 aylık enflasyonun Kasım ayında % 62 uyarısı olduğu hatırlatılıyor. The Economist ayrıca Erdoğan’ın dış politikada attığı adımların da Batı dünyasında kaygıyla izlendiğini belirterek, “Erdoğan’ın Batı ile ciddi siyasi sorunlar yaşaması halinde, ekonomideki olumlu gelişmelerin Türkiye’ye uzun vadeli yatırım çekmeye yetmeyeceğini” vurguluyor.

Osman Ulagay’ın yazısı