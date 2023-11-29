Osman Ulagay: Türkiye Arjantin'e benzer mi?

Türkiye’yi tek elden yönetenler yıllardır lanetledikleri yüksek faize şimdi sımsıkı sarılıp enflasyonun belini kırmaya çalışırken Türkiye’yi Arjantin’e benzetmek nerden geldi aklına diye sorabilirsiniz haklı olarak.

Basit bir cevabı var bu sorunun. İngiltere’de yayınlanan The Economist dergisinin her hafta yayınladığı, dünyanın önde gelen 42 ekonomisinin verilerini karşılaştıran tabloda %143’lük yıllık enflasyon oranıyla 1.sırada yer alan Arjantin’i %61.4’lük oranıyla Türkiye izliyor. Listedeki 42 ülkeden 31’nde yıllık enflasyon %5’in altında. Bu %5 rakamı yabancı değil bize. Türkiye Ak Parti yönetiminde yıllardan beri yıllık enflasyon hedefi %5 iken yıllık enflasyonu üç haneli rakamlara yaklaştırmayı başarmış(!) olan bir ülke.

Osman Ulagay’ın yazısı