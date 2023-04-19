Osman Ulagay: Numan Kurtulmuş’un düşündürücü serüveni

Sayın Kurtulmuş’a göre Türkiye ekonomisi son yıllarda dünya ekonomileri arasında pozitif ayrışmış. Her nedense bizden başka bunu farkeden kimse yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hızlı büyüme takıntısı uğruna enflasyonu azdıran ve yabancı yatırımcıyı kaçıran ülke olarak Türkiye ekonomisi hep en kötü yönetilen birkaç ülke arasında anılıyor.

Sayın Kurtulmuş’a göre Türkiye’de seçim ekonomisinden söz etmek doğru değilmiş. Kendisi son birkaç ay içinde, yoksulluğa itilmiş olan kesimlere dağıtılan seçim rüşvetinin devletin bütçe açığını nereye getirdiğinin farkında değil her halde.

Demokrasi yoksa kalkınmanın faydası yokmuş

Sayın Kurtulmuş’a göre iyi işleyen bir demokrasi kalkınmanın şartıymış. Kendisi her halde Batı’nın paradigma çıkmazını incelerken Türkiye’de hukukun nasıl ayaklar altına alındığının, muhalif medyanın nasıl engellendiğinin de farkında değil galiba.

Faizi düşürmenin lafı bile geçmiyor

Belki de en ilginci Türkiye ekonomisini bugünkü çıkmaza sürükleyen ve yeni bir döviz krizinin eşiğine getiren faiz düşürme inadının lafı bile edilmiyor Sayın Kurtulmuş’un açıklamasında. Gerçeği söylemenin kendisi için iyi olmayacağını çok iyi biliyor Numan Bey. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten büyük lider vallahi.

Osman Ulagay’ın yazısı