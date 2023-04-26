Osman Ulagay: İktidar değişirse yabancı sermaye gelir mi?

Dünkü gazetemizde yer alan “kısa vadede dış sermaye girişi zor” başlıklı haberde, muhabirimiz Elif Karaca’nın sorularını yanıtlayan Black Rock sözcüsünün bu konuda iyimser olmamasının başlıca nedeni, Türkiye’de kalıcı bir iktidar değişikliği olabileceğine yeterice inanmamamış olması bence.

CHP heyetinin finans dünyasındaki son temaslarında heyette bulunan Faik Öztrak ise farklı bir izlenim edindiğini belirtirken şunları söylüyor: “Dünyada yeşil ve dijital dönüşümü önceleyen, rekabet gücünü artıracak kalkınma ve sürdürülebilirlik fonlarının taleplerine uygun ciddi miktarda saydam para var. Bu fonları yönetenlerle yaptığımız temaslarda Türkiye’ye geleceklerini söylediler. Ülkeyi borca batırarak değil, üreterek, verimliliği artırarak büyümemiz lazım. Türkiye’de TOBB ve TÜSİAD ile yaptığımız toplantılarda onların da bu anlayışı benimsediğini gördük.”

Osman Ulagay’ın yazısı