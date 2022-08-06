Osman Sert: Roboski ziyaretinin anlamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Aralık 2011’de 34 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının yine Türkiye Cumhuriyeti ordusuna ait savaş uçakları tarafından vurulduğu ve öldürüldüğü Roboski’ye giderek ailelerle görüştü. Cümle can acıtıcı ama bazı gerçekler can acımadan konuşulamayacak kadar sert.

Kılıçdaroğlu oraya niye gitti, kafasındaki cumhurbaşkanlığı adaylığına destek bulabilir mi, Kürtleri ne kadar ikna eder bunların hepsi elbette önemli sorular. Benzer soruları daha önce de tartıştık, görünen o ki konuşmaya da devam edeceğiz.

Ama Roboski ziyaretinin bu çerçeveyi aşan anlamları var. Günceli, siyasilerin önceliklerini, konjonktürel tartışmaları düşünerek daha genel fotoğrafı ve asıl yarayı kaçırmamak gerek.

Osman Sert’in yazısı