Osman Sert: Muhalefet ekonomide neden güven vermiyor?

İktidarın ekonomi vizyonu insanlara güven vermezken neden seçmen ekonomide muhalefetin sorunları çözebileceğine inanmıyor?

Bunun bir sebebi ülkenin ekonomik sorunlarının artık kronikleştiği algısı, yaşı kırkın üzerinde olan herkesin ekonomik kriz hafızasının güçlü olması ve artık insanların Türkiye’nin kolay kolay bu darboğazı aşamayacağını düşünmesi olabilir.

Göz ardı edilmemesi gereken bir diğer sebep muhalefetin ayrı ayrı ifade ettiği, topluma aktardığı bu ekonomik çözüm paketlerinin hayata geçebileceğine dair bütünlüklü bir fotoğraf verilememiş olması. Örnek vermek gerekirse, toplumun birinci önceliği olmasa da, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisi altı genel başkanın katılımı ile kamuoyuna sunuldu ve makul bir süre tartışıldı.

Osman Sert’in yazısı