Osman Sert: Kılıçdaroğlu CHP kimliğinin üstüne çıkabilecek mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum gibi milliyetçi refleksleri güçlü bir şehirde seküler mahalle için önemli sembolik bir toplantıdan bugün Roboski/Uludere gibi Kürtler için kapanmayan bir yaraya gidiyor.

Tek bir cümleye sığan bu trafik bile Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yapmaya çalıştığı açılımı göstermeye yetiyor.

Erzurum, 2018 seçimlerinde Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakı’nın yüzde yetmişin üzerinde oy aldığı bir il. Mustafa Kemal’in başkan seçildiği 1919’daki Erzurum Kongresi’nin yıldönümünde burada olmak da Kılıçdaroğlu’nun kendi tabanına verdiği bir mesaj.

2011 Aralık ayında Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16’ların atışı sonucu Şırnak’ın Uludere ilçesinde bağlı Roboski köyünde 34 köylünün hayatını kaybetmesi ve o güne kadar Kürtlerin gözünde devlet/halk ikileminde hep halkın yanında duran Erdoğan’ın ilk kez ‘özür dileyememesi’ Kürtler açısından Erdoğan’la ilgili ilk kırılmanın yaşandığı anlardan birini temsil ediyor.

Kılıdaroğlu ise buraya giderek başörtüsü yasağı gibi CHP’nin hem kurumsal hem ideolojik sorumluluk taşıdığı değil kendisiyle ilgili olmayan konularda da bir barışma çabasında. Aynı şekilde HDP ile de HDP’siz de olmayan süreçte Kürtlerin oyunu alabilmek için de önemli bir ziyaret.

Osman Sert’in yazısı