Osman Sert: İktidar ve seçmeni kaybetmeye hazır mı?

Bugüne kadar hep seçimlerle ve halkın kendisine olan teveccühü ile meşru şekilde iktidara gelmiş Erdoğan’ın “Ne münasebet? Eğer milli irade farklı tecelli ederse elbette demokrasi işler ve kim kazanırsa ülkeyi o yönetir. Bu ben de olurum rakibim de!” demesi beklenirdi. Görmedik.

Seçimlere sadece günler kalmışken iktidardan böyle bir beklenti içinde olmak artık gerçekçi değil.

Benim merak ettiğim ise iktidar seçmeninin kaybetmeye ne kadar hazır olduğu. Eğer Erdoğan seçimi kaybederse bunu kabullenmekte ne kadar zorluk çekilecek bunun cevabını bilemiyorum. “Biz kaybedersek kaos olur, ülke karışır, yabancılar işgal eder, ülke bölünür.” söylemi, seçmen açısından bir seçim mağlubiyetinin makul yollarla içselleştirilmesini zorlaştırıyor.

Osman Sert’in yazısı