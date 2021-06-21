Osman Müftüoğlu: Sinovac ile aşılanan sağlıkçılara 3’üncü dozun yapılma vakti geldi

Aşılamada ulaştığımız hız mükemmel.

Sadece geçtiğimiz haftada aşılanan kişi sayısı 5 milyondan fazla.

Hatırlatmakta fayda var:

Daha önceden Sinovac ile aşılanan sağlık ordumuzun değerli mensuplarına 3. aşının yapılma vakti sanırım geldi.

Sağlık ordusundaki genel beklenti 3. dozun BioNTech ile yapılması ve uygulamada biraz hızlı hareket edilmesi.

Bir küçük hatırlatma daha:

Bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullandıkları için Sinovac aşısıyla yeteri kadar güçlü bir bağışıklık üretemeyen kişilere de 3. doz aşılama bir an önce yapılmalı, onlar da güvence altına alınmalıdır.

Tabii ki onlarda da 3. doz tercihi BioNTech aşısı olmalıdır.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı