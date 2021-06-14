Osman Müftüoğlu: Günlük aşı rakamlarında ‘en az 500 bin’ hedefini tutturmalıyız

Toplumsal bir aşılanma çabası içine girdiğimiz bugünlerde günlük aşı rakamlarında ‘en az 500 bin’ hedefini tutturmak zorundayız.

Eğer önümüzdeki sonbaharı bir ilkbahar gibi kutlamak istiyorsak, eğer okullarımızı açmak, işimize gücümüze dönmek, ekonomimizi yeniden zıplatmak arzusundaysak bu rakamda ısrara mecburuz.

Bunu başarabilirsek aylık ortalamada 15 milyon insanımızı tek dozda etkinliği oldukça yüksek (yüzde 85) ve koruması bir hayli uzun süreli olan (8-12 hafta) ‘tek doz BioNTech’ aşısı ile bağışıklama hedefini yakalarız.

Osman Müftüoğlu’nun yazısı