Osman Müftüoğlu: Gelin müsilaj sorununa ‘damardan’ girelim

‘Çevresel müsilaj‘ ile ‘bedensel ve ruhsal müsilaj‘ meselelerini aynı sepete koymak gerekiyor.

Bu nedenle gelin isterseniz müsilaj sorununa ‘damardan‘, yani ‘bedenden ve ruhtan‘ girelim.

Müsilaj meselesi yalnızca Marmara’yı değil yaşadığımız çevrenin tamamını, neticede de ruh ve bedenlerimizi de kirletiyor.

Sağlık pratiğinde kısaca ‘kronik hastalıklar‘ olarak tanımladığımız pek çok sağlık sorununun ardında da çoğu zaman az ya da çok ‘müsilaj problemi‘ yatıyor.

Bedensel ve ruhsal müsilajın akla gelen ilk sonuçlarını da bu satırların yazarı şöyle sıralıyor…

Osman Müftüoğlu’nun yazısı