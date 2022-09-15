Osman Kavala’ya Kültürlerarası Diyalog Ödülü

Merkezi Berlin ve Stuttgart’ta bulunan Almanya Dış İlişkiler Enstitüsü (IFA) 2022 yılı ‘Kültürlerarası Diyalog Ödülü’nü Gezi davası kapsamında tutukluluğu devam eden Osman Kavala’ya vereceğini açıkladı.

Osman Kavala

Ödül töreni 10 Kasım’da Berlin’de gerçekleşecek. Törende ödül konuşmasını eski Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schäuble yapacak.

2009 yılında verilmeye başlanan İFA Kültürlerarası Diyalog ödülü, toplumsal ve sanatsal çalışmalarıyla kültürlerarası ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayan kurum ya da kişilere veriliyor. Ödülün bundan önceki sahipleri arasında orkestra şefi Daniel Baremboim, eski Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi Başkanı Carla del Ponte, eski Avrupa Konseyi Başkanı Jacques Delors, müzisyen Yoko Ono, Nikaragualı din adamı, devrimci politikacı ve ozan Ernesto Cardenal, İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsveç Kraliçesi gibi isimler var.

Kavala’nın cesareti ve direncini ileri bir örnek olarak görüyoruz

IFA Başkanı Prof. Dr. Ulrich Raulff ödülü Osman Kavala’ya vermelerinin gerekçesini şöyle açıkladı:

“Jüri büyük bir görüş birliğiyle ödülün 2022 yılında Osman Kavala’ya verilmesini kararlaştırdı. İnsan hakları dünya çapında ağır saldırılarla, insan hakları savunucuları da baskılarla karşı karşıya. İşte böyle bir ortamda hepimiz Osman Kavala’nın cesareti ve direncini kesinlikle ileri bir örnek olarak görüyoruz.”

Ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan Osman Kavala 1780 gündür tutuklu.