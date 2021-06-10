Osman Arolat: Yeni dönem siyasetinde çevre konuları her geçen gün önemini artırıyor

Son günlerde artan çevre haberleri önümüzdeki dönemde siyaset gündeminde çevre sorununun daha çok öne çıkacağını gösteriyor.

Salda Gölü’nün korunması, Çanakkale ve Karadeniz’de siyanürle altın aranmasını protesto, İyidere’de açılan taşocağı, Marmara Denizi’nde müsilaj, tarımda kuraklık nedeniyle verim düşeceği…

Son dönemde Anadolu’nun birçok yöresinde halkın çevre sorunları ile ilgili duyarlık içinde eylemlerde bulunduklarını görüyorum. İyidere’deki taşocağı konusunda direnen köylüler bunun son örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Bana göre yeni dönem siyasetinde çevre konuları her geçen gün önemini artırarak, siyasilerimiz tarafından daha çok gündeme getirilecek.

2023 seçimlerinden önce bütün siyasi partilerin sözcülerinin çevre sorunlarına söylemlerinde daha çok yer vereceklerini düşünüyorum. Bütün partilerin içerisinde çevreci bireylerin yer alması gerekiyor.

Osman Arolat’ın yazısı