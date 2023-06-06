Osman Arolat: TÜİK, enflasyonun gazını aldı

Doğalgazın, bir aylık bedava verilmesinin ardından, TÜİK enflasyonun gazını aldı. Mayısta TÜFE enflasyonu yüzde 0.04 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 43.68’den yüzde 39.6’ya inerek yüzde 40’ın altını gördü. İTO Mayıs ayı geçinme endeksi olan 56.5 ile aradaki fark 16.9 seviyesine vardı. ENAG’ın yüzde 109 olan yıllık enflasyonun ise yarısından az bir seviyede kaldı. Doğalgaz faturalarında indirimli ödemeler olacağının bilinmesi temmuz ayında TÜİK verilerine göre ücretlerine zam yapılan çalışanların, bundan zarar göreceği, ”doğalgaz indirimindeki” kamu gelir indiriminin ücretlilere yüklenmesiyle, emeklilerin ve çalışanları zarar göreceği iddia edildi.

TÜİK’in mayıs ayı enflasyonunda doğalgazın enflasyonun gazını alıp aşağıya çekmesi, haziranda da olumsuz katkı yapmaması temmuzdaki ücretlilere zam konusunda tartışmalara neden olacaktır. Ücretliler doğalgazda hükümetin seçim yatırımı olarak aldığı kararla enflasyonun TÜİK tarafından düşük gösterilerek, zam miktarının buna bağlı olarak düşük tutulmasına karşı çıkacaklardır. Ve ücret zamlarının hesaplanmasında daha gerçekçi bir hesaplama talep edeceklerdir. Zaten daha önceden de ücret zamlarının TÜİK fiyat artışına göre hesaplanmasına karşı çıkıyorlardı. Bu kez de doğalgazın enflasyonun gazını alıp TÜİK tarafından düşük gösterilerek temmuzda ücret zamlarının düşük tutulması olasılığına da şiddetle itiraz edeceklerdir.

Osman Arolat’ın yazısı