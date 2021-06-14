Osman Arolat: Çok uluslular için vergi ödeme dönemi başlayacak

Vergi cennetleri, özellikle çok uluslu şirketlerin vergi vermemek adına yarattıkları hayali merkezlere verilen ad.
Şirketler bu ülkelerde üretim yapmıyor, ancak yönetim merkezi olarak bu ülkeyi gösteriyor.
G-7’lerin zirvesinde bu tür cennetlerin en kısa sürede ortadan kaldırılmasına karar verildi.
Çok uluslular için vergi ödeme dönemi başlayacak.
Kuşkusuz bu dünya gündemine bir yeni başlık için çağrı yaptı: Garantilenmiş asgari gelir…
Vergi cennetlerinin ortadan kalkması, global iktisat siyaseti yürütme anlamında yeni bir köşe taşı olacak, burası kesin.