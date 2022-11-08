Oscar’ı Jimmy Kimmel sunacak: Onur mu tuzak mı?

Oscarları dağıtan ABD Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, 2023’teki ödül töreninin Jimmy Kimmel’ın sunacağını açıkladı.

2018’deki tören. Fotoğraf: Reuters

12 Mart 2023’te, Los Angeles kentindeki töreni sunacak ABD’li komedyen, bu görevi üçüncü kez üstlenecek. 2017 ve 2018’de de Oscar törenini sunmuştu. Bu yılki töreni Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall sundu. 2019-2021’de ‘resmi’ sunucu yoktu.

ABC’de ‘Jimmy Kimmel Live!’ adlı programı sunan ve yapımcılığını üstlenen Kimmel, Akademi’nin davetini aldıktan sonra esprili bir dille ‘teşekkür etti’: ”Oscar törenini üçüncü kez sunmak için davet almam büyük bir onur veya tuzak. Her iki şekilde de Akademi’ye iyi olan herkes ‘Hayır’ dedikten sonra beni hızlıca çağırdıkları için teşekkür etmeliyim” ifadelerini kullandı.

ABD’li komedyen, ‘tuzak’ ifadesiyle 2021-2022’de törenin ratinglerinin çok düşük olmasına gönderme yaptı.

2021’de, Oscar tarihinin en kötü ratingi kayda geçmişti. 2021’de 10,4, bu yıl 15,4 milyon kişi töreni izledi. Kimmel’ın sunduğu 2018’de 26,6 milyon kişi izlemişti.

Bu yıl 95’incisi düzenlenecek törenin yapımcıları Glenn Weiss ve Ricky Kirshner, Kimmel’ın küresel sahnede ‘hat-trick’ yapacak olmasından büyük heyecan duyduklarını söyledi.