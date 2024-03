Oscar ödüllü ‘The King’s Speech’ senaristi David Seidler hayatını kaybetti

Oscar ödüllü The King’s Speech (Zoraki Kral) filminin senaryosunu yazan David Seidler 86 yaşında hayatını kaybetti.

David Seidler. Fotoğraf: Sky News

Seidler 16 Mart’ta yaşamını yitirdi. Menajeri Jeff Aghassi vefat haberini doğruladı.

Seidler kimdir?

1937 doğumlu Seidler 2’nci Dünya Savaşı sırasında ABD’ye taşındı ve Cornell Üniversitesi’nde eğitim aldı.

LA Times’a göre Seidler kariyerinin başlarında Japon canavar filmlerinin dublajlarını yazıyordu. Televizyona geçişi 1960 yapımı dizi Adventures of the Seaspray ile oldu.

Seidler kariyeri boyunca farklı projelerde çalıştı. Bu projelerden bazıları çocuklar için yapılan müzikal animasyonlardı: The King And I (Kral ve Ben), Quest For Camelot (Sihirli Kılıç: Camelot’u Arayış) ve Madeline: Lost in Paris.

İlk Writer’s Guild ödülünü 1988 yapımı biyografik film Onassis: The Richest Man in the World ile kazandı. Filmde Raul Julia Yunan denizciliğinin önde gelen isimlerinden Aristotle Onasis’i canlandırdı.

Seidler aynı zamanda Francis Ford Coppola’yla beraber 1988 yapımı bir komedi-dram yazdı: Tucker: The Man And His Dream.

En tanınan işi The King’s Speech

Londra’da doğan ve büyürken kekemelik sorunu yaşayan senarist, Kral 6’ncı George’un konuşma zorluğundan üstesinden gelme hikayesini ‘The King’s Speech’ filmiyle beyaz perdeye taşıdı.

Seidler Şubat 2011’de 2 Bafta ödülü, Eylül 2011’de Humanitas Prize’ı kazandı. 2011’de aldığı Oscar ödülünü ‘dünyadaki tüm kekemelere’ adadı.

2010 yapımı filmde George’u canlandıran Colin Firth’se başrolüyle Bafta ve Oscar ödülleri kazandı. Seidler 2011 yılında bir röportajda “Kendimi yazdım” dedi.

Aghassi, Seidler’la ilgili BBC’ye şunları söyledi: “David hayat, aşk, kayıp ve yeniden doğuş temalarına odaklandı. İlgisini çeken fikirler üzerinde çalışmaya devam etti. Öldüğünde belgesel, mini dizi ve uzun metrajlı filmler dahil olmak üzere geliştirdiği birçok projesi vardı” dedi.