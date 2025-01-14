Los Angeles’ta devam eden orman yangınları nedeniyle Oscar adaylıkları bir hafta ertelendi.

Fotoğraf: Altyazı Dergisi

Los Angeles’ta 7 Ocak’ta başlayan ve hızla yayılan yangınlar nedeniyle 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybederken 150 bin kişi için tahliye emri verildi, 12 binden fazla yapıysa hasar gördü.

Euronews‘ün aktardığına göre Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi adayların 23 Ocak Perşembe açıklanacağını duyurdu.

Akademi CEO’su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang yaptıkları ortak açıklamada, “Yangınların etkisi ve toplumumuzdaki pek çok kişinin yaşadığı derin kayıplar karşısında hepimiz yıkılmış durumdayız” dedi.

Adaylık oylama süresi Film Akademisi üyeleri için cumaya kadar uzatıldı. Oylama süresi normalde 12 Ocak’ta sona erecekti.

Kramer ve Yang tarafından yapılan açıklamanın devamı şöyle: “Ayrıca, önümüzdeki birkaç hafta bölgenin altyapı ve konaklama ihtiyaçlarına duyarlı olmak istediğimizden, etkinlik programımızda sektörümüzün desteğini alacağına inandığımız bazı değişiklikler yapmamız zorunludur.

Üyelerimiz her zaman bir topluluk olarak bir araya gelmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu paylaşıyor ve bu fırsatı dirençli ve şefkatli sektörümüzü kutlamak için kullanmaya kararlıyız.

Ayrıca yangınlara yardım eden ön saflardaki çalışanlarımızı onurlandırmayı, yangından etkilenenleri takdir etmeyi ve insanları yardım çabalarını desteklemek için Akademi’ye katılmaya teşvik etmeyi dört gözle bekliyoruz. Bunu birlikte atlatacağız.”

Amerika Yazarlar Birliği de adayların açıklanmasını bir sonraki duyuruya kadar erteledi.

FilmLA adlı ajans, bu süreçte film çekimlerine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Yangından etkilenen etkinlik ve programlar arasında, 12 Ocak’tan 26 Ocak’a alınan ‘Critics Choice Ödülleri’, ‘Fallout’ ve ‘Abbott Elementary’ dizileri ile ‘Jimmy Kimmel Live!’ de var.

97’nci Oscar Ödülleri 2 Mart’ta Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenecek.

Oscar, 1928’te Los Angeles’taki yoğun sel, 1968’de Rahip Dr. Martin Luther King Jr.’ın suikasti, 1981’de Başkan Ronald Reagan’ın vurulması ve son olarak 2021’de pandemi nedeniyle ertelenmişti.