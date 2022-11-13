Örümcek Ormanları sonbaharda bir başka güzel

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesindeki Örümcek Ormanları sonbaharın tüm renklerini barındırıyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırlarında yer alan ve 1998’de ‘Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı’ ilan edilen 2 bin 630 dekarlık alanda, tabiat anıtı olarak tescillenmiş ladin ve köknar ağaçları bulunuyor.

Labirenti andıran patikaları ve güzel ağaçlarıyla ziyaretçilerini şu sıralar güz renkleriyle karşılayan orman, Gümüşhane kent merkezine 60 kilometre mesafede.

Bitki örtüsündeki sıklık nedeniyle Örümcek Ormanları ismi verilen bölge, temiz havası ve şelaleleriyle fotoğraf tutkunları ve doğa severlere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor.

Sonbaharın sarı ve kızıl renkleriyle doyumsuz manzaralar oluşturan ormanların, dronla yapılan hava çekimleri renk cümbüşünü gözler önüne serdi.

