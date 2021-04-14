Örümcek ağlarının sesi çıkarıldı

Üç boyutlu modeller kullanılan çalışmada, örümcek ağlarının sesleri ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf: Unsplash

Araştırma ekibi, örümcekler farklı şeyler yaparken ağlarının üç boyutlu modellerini çıkardı.

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Daha sonra örümcek sinyallerindeki kalıpları dinleyip bilgisayarları ve matematiksel algoritmaları kullanarak sesleri yeniden oluşturdu.

Örümcek ağlarını incelemek için yapay zeka kullanan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) mühendislik profesörü Markus Buehler, “İletişimden inşaata, bir bilgi orkestrası sunabilirler” dedi.

Buehler şunları kaydetti: “Örümcekler iletişim için titreşimleri kullanır. Bu titreşimleri kaydettik. Titreşim kalıplarını öğrenmek ve bunları belirli eylemlerle ilişkilendirmek için yapay zeka kullandık.”

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Buehler, ekibinin çalışmasının, insanların bir örümceğin ‘dilini anlamasını ve bir gün iletişim kurmasını’ sağlayacağını umuyor.

Örümcek ağlarının sesi: