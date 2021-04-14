Diken

Yaramazlara biraz batar!

Örümcek ağlarının sesi çıkarıldı

Üç boyutlu modeller kullanılan çalışmada, örümcek ağlarının sesleri ortaya çıkarıldı.

Fotoğraf: Unsplash

Araştırma ekibi, örümcekler farklı şeyler yaparken ağlarının üç boyutlu modellerini çıkardı.

Reklam

Daha sonra örümcek sinyallerindeki kalıpları dinleyip bilgisayarları ve matematiksel algoritmaları kullanarak sesleri yeniden oluşturdu.

Örümcek ağlarını incelemek için yapay zeka kullanan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) mühendislik profesörü Markus Buehler, “İletişimden inşaata, bir bilgi orkestrası sunabilirler” dedi.

Buehler şunları kaydetti: “Örümcekler iletişim için titreşimleri kullanır. Bu titreşimleri kaydettik. Titreşim kalıplarını öğrenmek ve bunları belirli eylemlerle ilişkilendirmek için yapay zeka kullandık.”

Reklam

Buehler, ekibinin çalışmasının, insanların bir örümceğin ‘dilini anlamasını ve bir gün iletişim kurmasını’ sağlayacağını umuyor.

Örümcek ağlarının sesi:

SON HABERLER

9 soruda: En iyi aşı hangisi?

Bilim insanları adeta bir yarış halinde Covid-19’a karşı aşı geliştirmeye çalışırken, uzmanların tek dileği birden çok firmanın istenen sonuca ulaşmasıydı. Ne kadar çok çeşit aşı üretilirse o kadar çok insanın bundan faydalanacağı düşünüldü ama şimdi farklı koruma oranları, doz aralıkları ve etkinlik yöntemleriyle kafamız biraz karıştı. Acaba en iyi aşı hangisi?

128 milyar doların akıbeti

Kafa karışıklıklarını giderelim, yarattığı sorunlara değinelim ve iktidar kanadının bu konudaki gerginliğinin nedenlerini ifade edelim.

Akşam Postası / 14 Nisan 2021

Bugün neler oldu, Türkiye neleri konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam 6’da Diken’den başlık başlık öğrenin.

RTÜK, bu kez de ‘Arka Sokaklar’a daldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’, popüler polisiye dizisi ‘Arka Sokaklar’daki bazı sahnelerden ötürü yayıncı Kanal D’ye idari para cezası kesti. Gerekçe manevi değerleri görmezden gelen ve şiddet içeren sahneler.