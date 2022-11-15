Ortalama arı ömrü yarı yarıya azaldı

Bilim insanları başka bir konuyu araştırırken ortalama arı ömrünün 50 yılda yarıya indiğini fark etti.

Fotoğraf: Pexels

Scientific Reports’ta yayımlanan araştırma, 1970’lerde ortalamla ömrü 34,3 olan bal arılarının ömrünün 2010’lardan itibaren 17,7 güne indiğini gösterdi.

Bu durum, ABD’deki Maryland Üniversitesi’ndeki bir grup bilim insanının, laboratuvar arılarının farklı su türlerine nasıl tepki verdiğini araştırırken ortaya çıktı.

Çalışmayı yürüten Anthony Nearman, ‘Arıları, yetişkinliğe erişmeden koloni yaşamından izole ettiklerini, dolayısıyla yaşam sürelerini azaltan her neyse bunun ömrün erken döneminde olduğunu’ söyledi.

Bu ilk etapta olumsuz gibi görünse de bir fırsatı da beraberinde getiriyor.

Fotoğraf: Maryland Üniversitesi

Nearman, ekosistemin önemli bir parçası olan bal arılarına zarar veren şeyin kendi genetiklerinden kaynaklanıyor olabileceğini söylüyor: “Eğer bu hipotez doğruysa, olası bir çözüme de işaret ediyor. Bazı genetik faktörleri izole edebilirsek, belki o zaman daha uzun ömürlü bal arıları üretebiliriz.”