Ormanlara tabi olmayan sulak alan sınırlarını da Erdoğan belirleyecek

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği değiştirildi. Buna göre orman rejimine tabi olmayan alanlardaki sulak alan sınırları artık cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

Fotoğraf: Milas Kaymakamlığı

‘Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de bugün yayımladı.

Buna göre, daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda olan orman rejimine tabi olmayan alanlardaki sulak alan sınırlarını belirleme yetkisi, söz konusu yönetmeliğin 18’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklikle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a verildi.