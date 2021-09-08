Ormanda gezerken 65 milyon yıllık fosil buldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen deniz istiridyesinin fosili bulundu.



Boğazkaya Mahallesi’nde yaşayan Sırrı Kaya, köyün yakınlarındaki gezdiği esnada ormanlık alanda değişik yapıda bir taş gördü. Taşı alıp eve götüren Kaya, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

AA’nın haberine göre taşın 65 milyon deniz istiridyesinin fosiline ait olduğunu tespit eden müdürlük bünyesindeki uzmanlar söz konusu canlının Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığını söyledi. Bölgedeki incelemede birçok fosilin daha olduğu belirlendi ve geniş çaplı çalışma yapılacağı belirtildi.

Etrafta buna benzer taşları çokça gördüğünü ancak bunun fosil olduğunu bilmediğini dile getirdi, bunların incelenip turizme kazandırılmasını isteyen Kaya şöyle konuştu: “Ormanlık alanda bazen gezinti yapıyorum. Dikkatimi bir taş çekti, aldım, içinde değişik şeyler olduğunu fark ettim. Çocuklarım internetten bunu araştırdıklarında fosil olduğunu söylediler. Daha sonra Adıyaman’dan müze çalışanların buraya geldiklerini ve bu fosiller hakkında araştırma yaptıklarını öğrendim. Ben de yetkililere ulaşıp taşı gösterdim. Bu taşı istenirse yetkililere teslim edeceğim, bende kalırsa da evimde muhafaza edeceğim.”